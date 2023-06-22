В Первомайском районе провели митинг-реквием ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной

Новости Беларуси. «Нам этот мир завещано беречь». На мемориальном комплексе «Боевой путь гвардейцев» по улице Героев 120-й дивизии прошел митинг-реквием. Он приурочен ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это одна из самых печальных дат, напоминающая о величайшей трагедии, а также о подвиге, мужестве и стойкости белорусов. Военнослужащие роты почетного караула торжественно вынесли к мемориалу знамена воинских частей и партизанских соединений. Митинг объединил представителей разных профессий, молодежь и людей старшего возраста. Всех, кто чтит память о трагических событиях в истории нашей страны. После минуты молчания участники возложили к мемориалу ярко алые розы и гвоздики.

Для меня честь Великой Отечественной войны важна, потому что мой первый дедушка разминировал поле, а второй дедушка дошел до Вильнюса. Моя семья никогда не забывает моих предков. Мы помним их подвиги.

Фото: сайт администрации Первомайского района Минска

Вадим Передня, глава администрации Первомайского района:

Если мы сегодня не будем произносить, говорить и рассказывать то, с чем столкнулся наш народ 82 года назад, когда началась Великая Отечественная война, то представление подрастающего поколения, конечно, не будет сформировано в полном объеме. Сегодня очень важно, когда еще живы ветераны, из первых уст передавать то, что было тогда.