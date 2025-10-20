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Один день из жизни курсанта – акция для старшеклассников прошла в БНТУ

20 октября 2025 06:36
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Один день из жизни курсанта. На военный факультет БНТУ, пройдя строгий отбор, попали старшеклассники, которые в будущем планируют здесь учиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один день из жизни курсанта – акция для старшеклассников прошла в БНТУ-2

Абитуриенты на сутки погрузились в неизвестную пока для них жизнь. Проверили себя и на практике: тренировались в стрельбе из учебного оружия, пробовали роль водителя грузового автомобиля на технических тренажерах. 

Не обошлось без экскурсии в музей БНТУ, побывали на выставке стрелкового вооружения, военной техники и технических тренажеров обучения, оценили показательное выступление по рукопашному бою.

Один день из жизни курсанта – акция для старшеклассников прошла в БНТУ-4

Андрей Почебыт, начальник военно-технического факультета БНТУ:
При введении руководителя военно-патриотического воспитания мы видим, что молодежь уже изменилась. Люди понимают значимость, кто такой патриот. С ними разговариваешь и чувствуешь, что да, у нас есть реальная смена, это наши патриоты. 

Один день из жизни курсанта – акция для старшеклассников прошла в БНТУ-6

Военному факультету в Белорусском национальном техническом университете – более 90 лет. Акция «Один день из жизни курсанта» относительно молодая. Ее проводят, начиная с 2017 года.

# Высшее образование в Беларуси

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