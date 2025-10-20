Один день из жизни курсанта – акция для старшеклассников прошла в БНТУ

Один день из жизни курсанта. На военный факультет БНТУ, пройдя строгий отбор, попали старшеклассники, которые в будущем планируют здесь учиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Абитуриенты на сутки погрузились в неизвестную пока для них жизнь. Проверили себя и на практике: тренировались в стрельбе из учебного оружия, пробовали роль водителя грузового автомобиля на технических тренажерах.

Не обошлось без экскурсии в музей БНТУ, побывали на выставке стрелкового вооружения, военной техники и технических тренажеров обучения, оценили показательное выступление по рукопашному бою.