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День войск связи отмечают в Беларуси

20 октября 2025 06:02
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В своем развитии войска связи прошли большой и сложный путь: от простейших звуковых и зрительных средств передачи информации до сложнейшей аппаратуры, которая обеспечивает систему управления войсками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День войск связи отмечают в Беларуси-2

Все, благодаря кому это достигается, 20 октября отмечают профессиональный праздник. Войска связи оснащены современными комплексами и средствами связи нового поколения, в которых реализованы наиболее передовые и прогрессивные технологии. Большинство из них – отечественные. 

В век IT-технологий воинские части и подразделения связи входят в состав всех видов и родов войск Вооруженных Сил. Только благодаря им можно превратить разрозненные бригады и батальоны в армию, способную нанести врагу поражение. 

Ни один род войск не в состоянии эффективно выполнять задачи по предназначению без использования различных видов и средств связи, обладающих высокой помехозащищенностью, работающих в широком диапазоне частот.

# Вооруженные силы Беларуси

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