В период пандемии спрос на берёзовый сок вырос. В каких странах пробовали продукцию малоритского комбината?

Новости Беларуси. Малоритский комбинат – самый крупный переработчик березового сока. С марта первыми в стране запасаются впрок, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В период пандемии спрос на полезный продукт вырос. На карте поставок новая точка – Германия.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Березовый сок прорубил предприятию окно не только в Европу, но и в Америку и даже Китай. Там просто бум на эту продукцию. 18 тонн – объем одной такой емкости. В разгар сезона все они заполнены березовыми соком до отказа. Сейчас же меньше, чем на половину.

По словам директора, без происков конкурентов не обходится. Рынок плотный, и выигрывает тот, кто готов транслировать открытость.