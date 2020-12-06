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В период пандемии спрос на берёзовый сок вырос. В каких странах пробовали продукцию малоритского комбината?

06 декабря 2020 17:57
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Новости Беларуси. Малоритский комбинат – самый крупный переработчик березового сока. С марта первыми в стране запасаются впрок, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В период пандемии спрос на полезный продукт вырос. На карте поставок новая точка – Германия.

В период пандемии спрос на берёзовый сок вырос. В каких странах пробовали продукцию малоритского комбината?-1

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Березовый сок прорубил предприятию окно не только в Европу, но и в Америку и даже Китай. Там просто бум на эту продукцию. 18 тонн – объем одной такой емкости. В разгар сезона все они заполнены березовыми соком до отказа. Сейчас же меньше, чем на половину.

По словам директора, без происков конкурентов не обходится. Рынок плотный, и выигрывает тот, кто готов транслировать открытость.

В период пандемии спрос на берёзовый сок вырос. В каких странах пробовали продукцию малоритского комбината?-4

Юрий Витрюк, директор Малоритского консервноовощесушильного комбината:
Есть такой негатив, но мы с этим боремся. На своем стоим и дальше работаем. Наш основной девиз работы – это качество прежде всего.

В период пандемии спрос на берёзовый сок вырос. В каких странах пробовали продукцию малоритского комбината?-7

Полтора года предприятие проходило тщательный аудит для работы с мировым производителем продуктов питания, специалисты – из Польши, Германии и Австрии. Экзамен сдали успешно, и белорусский продукт разлетается по всему миру под известным брендом. Прежде всего доказали себе, что профессионалы высшей пробы.

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# Предприятия Беларуси # общество # Ристина Протосовицкая # Юрий Витрюк # Фотофакт

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