Как в Беларуси проверяют детское питание, которое ввозят в страну из-за границы?

Новости Беларуси. Мало кто знает, что в таких производственных лабораториях белорусских предприятий проверяют все детское питание, ввозимое в Беларусь из-за рубежа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В рандомном порядке – для чистоты эксперимента.