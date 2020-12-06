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Как в Беларуси проверяют детское питание, которое ввозят в страну из-за границы?

06 декабря 2020 17:57
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Новости Беларуси. Мало кто знает, что в таких производственных лабораториях белорусских предприятий проверяют все детское питание, ввозимое в Беларусь из-за рубежа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В рандомном порядке – для чистоты эксперимента.

Как в Беларуси проверяют детское питание, которое ввозят в страну из-за границы?-1

Как в Беларуси проверяют детское питание, которое ввозят в страну из-за границы?-3

Впрочем, качество иногда бывает сразу на языке. В Европе Екатерина Поздяйкина, начальник производственно-испытательной лаборатории Малоритского консервноовощесушильного комбината, освоила сенсорную технологию: когда сам определяешь, что придется по вкусу. Планерки-дегустации – обязательный пункт перед выпуском нового продукта.

Как в Беларуси проверяют детское питание, которое ввозят в страну из-за границы?-6

Юрий Витрюк, директор Малоритского консервноовощесушильного комбината:
Яблоки применяются наши, белорусские, местного производства, экологически чистые.

Как в Беларуси проверяют детское питание, которое ввозят в страну из-за границы?-9

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# Предприятия Беларуси # общество # Кристина Протосовицкая # Юрий Витрюк # Фотофакт

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