Откуда поставляют фрукты, овощи и ягоды на комбинат в Малорите?

Новости Беларуси. В сутки на малоритском комбинате разливают 10 тонн фруктового пюре для самых маленьких белорусов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 100 тысяч пакетиков. Работа в три смены и без выходных.

Никаких концентратов – готовят пюре собственного приготовления. По этой технологии в стране работают только здесь. За сезон удается запасти 3 тысячи тонн фруктового пюре и соков. По вкусу продукта можно изучить географию региона: малина – Дрогичин, яблоки – Брест, морковь – Лунинец, даже брокколи свои – из Кобрина, а тыква здешняя.

При богатой сырьевой зоне малоритский комбинат – один из немногих региональных переработчиков.