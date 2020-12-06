Прямой эфир

Откуда поставляют фрукты, овощи и ягоды на комбинат в Малорите?

06 декабря 2020 17:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В сутки на малоритском комбинате разливают 10 тонн фруктового пюре для самых маленьких белорусов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 100 тысяч пакетиков. Работа в три смены и без выходных.

Откуда поставляют фрукты, овощи и ягоды на комбинат в Малорите?-1

Откуда поставляют фрукты, овощи и ягоды на комбинат в Малорите?-3

Никаких концентратов – готовят пюре собственного приготовления. По этой технологии в стране работают только здесь. За сезон удается запасти 3 тысячи тонн фруктового пюре и соков. По вкусу продукта можно изучить географию региона: малина – Дрогичин, яблоки – Брест, морковь – Лунинец, даже брокколи свои – из Кобрина, а тыква здешняя.

Откуда поставляют фрукты, овощи и ягоды на комбинат в Малорите?-6

При богатой сырьевой зоне малоритский комбинат – один из немногих региональных переработчиков.

Откуда поставляют фрукты, овощи и ягоды на комбинат в Малорите?-9

Юрий Витрюк, директор Малоритского консервноовощесушильного комбината:
Они выращивают нам качественную продукцию с необходимым требованием содержания нитратов, пестицидов и других.

Откуда поставляют фрукты, овощи и ягоды на комбинат в Малорите?-12

Кто-то скажет: а как же бананы и персики? В закупке экзотичного для нашей местности сырья есть нюансы. Аграрный рынок – это всегда лотерея: не предугадаешь, насколько щедрым будет сезон в той или иной стране. Контакты с зарубежными поставщиками ежегодно приходится обновлять, а это порождает задержки. Вопрос требует законодательного решения – его как раз сейчас хотят внести на обсуждение.

Читайте также:

Этому производителю доверяют белорусские мамы. Как производят детское питание на малоритском комбинате?

В период пандемии спрос на берёзовый сок вырос. В каких странах знакомы со вкусом продукции малоритского комбината?

Как в Беларуси проверяют детское питание, которое ввозят в страну из-за границы?

# Предприятия Беларуси # общество # Юрий Витрюк # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Российский профессор: наращивается военный потенциал Польши, Литвы и Латвии. Количество учений в год увеличилось в 3,5 раза
06 декабря 2020 17:55

Российский профессор: наращивается военный потенциал Польши, Литвы и Латвии. Количество учений в год увеличилось в 3,5 раза

Реально ли сдать ЦТ без репетитора? Мнение заслуженного учителя Беларуси
06 декабря 2020 17:52

Реально ли сдать ЦТ без репетитора? Мнение заслуженного учителя Беларуси

«Хочется тихой, спокойной жизни». Легендарный учитель Александр Фельдман о событиях в Беларуси
06 декабря 2020 17:50

«Хочется тихой, спокойной жизни». Легендарный учитель Александр Фельдман о событиях в Беларуси