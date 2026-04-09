Как ловят браконьеров в Беларуси? Отправились в рейд по Сожу.

В период нереста в Минской области на особый контроль взято соблюдение правил рыболовства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На водоемах проводятся рейды. Их задача – пресекать браконьерство. Под запретом – использование моторных лодок, ночная ловля, а также использование сетей. Разрешена только любительская снасть – удочка или спиннинг с одним крючком. Иного не допускается.

Анатолий Щербинский, главный специалист Пуховичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Пуховичская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды проводит рейды по охране рыболовных угодий совместно с Минской областной государственной инспекцией охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь. За незаконный лов рыбы – штрафные санкции, в зависимости от части и статьи, до 30 базовых величин, это физическое лицо. Плюс еще, если будет причинен ущерб окружающей среде в виде выловленной рыбы, за каждую особь, в зависимости от вида, будет еще рассчитан вред окружающей среде.

В центральном регионе запрет продлится до 30 мая. Именно весной большинство речных обитателей закладывает основу для восстановления популяции. Любое неосторожное вмешательство в этот цикл может нанести природе непоправимый вред.