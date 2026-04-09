Как заставить остановиться преследуемый автомобиль в нужный момент и рассчитать таран без риска для жизни? На полигоне колледжа МВД идет подготовка нового поколения дорожных спецназовцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это не сценарий блокбастера – так теперь тренируются сотрудники ГАИ. Обучение ведут инструкторы легендарного подразделения «Стрела». Ход практических занятий проинспектировал глава МВД. Вывод – так должно работать каждое подразделение Госавтоинспекции.