«Энергия любви может менять нашу жизнь» – певица Светлана Шиманская о новой песне

Светлана Шиманская, певица:

Песня – это моя авторская история. И музыка, и слова, эта песня родилась как-то сразу с мелодией и со словами, потому что в этот период я переживала очень возвышенные, прекрасные чувства. Все, что происходит в нашей жизни, это благодаря любви и благодаря той энергии, которую дает эта любовь. В своей песне я постаралась рассмотреть это чувство не просто с позиции иллюстрации, как это происходит у нас в жизни, а показать зрителям и дать понять слушателям, что это чувство имеет трансформационное значение для нашей жизни, что эта энергия любви может менять нашу жизнь. Она может давать нам какие-то творческие посылы. Эта энергия любви может заряжать нас на какие-то свершения. Я думаю, что вы послушаете сегодня эту песню, и ваша жизнь изменится в лучшую сторону тоже.

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