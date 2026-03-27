В период фашистской оккупации в Слуцком районе сожгли около 60 деревень

Весной благоустраивают не только улицы и парковые зоны, но также обновляют памятные места: наводят порядок на мемориалах, братских могилах и местах массового уничтожения людей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в октябре 1941 года в Слуцком районе проходила карательная операция по уничтожению еврейского населения. Речь об урочище Гореваха, куда доставляли узников. Было создано рабочее гетто, где погибли 8 тысяч человек. В феврале 43-го в центре Слуцка сожгли еврейское поселение вместе с его жителями – погибли около трех тысяч мирных людей. Еще одно место массового уничтожения – Шталаг-362, лагерь для военнопленных и мирных жителей. Здесь был зафиксирован случай инфицирования сыпным тифом. Погибли 28 тысяч человек.

Ирина Дубовская, заведующая филиалом «Галерея искусств имени В.С. Садина» Слуцкого краеведческого музея:

Уничтожали и мирное сельское население – это знаменитая акция, которая носила название «Тактика выжженной земли». Очень активно применена оккупационным режимом в период конца 42-43 год и Случчина не была исключением.

В Слуцке есть своя Хатынь – это деревня под названием Переходы. На момент карательной акции там находилось 26 дворов и 116 мирных жителей. 23 февраля 1943 года карательный отряд ворвался в деревню и, конечно же, первое, что они сделали, – заперли буквально жителей этой деревни в своих домах – за день буквально 116 мирных жителей, и сожгли 26 деревянных домов.

Всего в период оккупации в Слуцком районе было сожжено около 60 деревень, 12 из которых так и не удалось восстановить.