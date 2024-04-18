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В Беларуси восстанавливают храм Святой Живоначальной Троицы. Рассказываем о его трагической судьбе

18 апреля 2024 17:26
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Новости Беларуси. На пути к духовному просвещению. Уникальные храмы восстанавливают в Бешенковичском районе. Памятники архитектуры конца XIX века в агрогородке Улла и почти исчезнувшем селе Мартиново долгие годы находились в полуразрушенном состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В реконструкции нуждались фасады, крыши, окна и полы построек. Сейчас старинные церкви обретают вторую жизнь.

О том, как воскрешают святыни, в материале Александры Ходюковой.

В Беларуси восстанавливают храм Святой Живоначальной Троицы. Рассказываем о его трагической судьбе-1

В старинный храм Святой Живоначальной Троицы в агрогородке Улла спешат прихожане, здесь регулярно проходят литургии, действует воскресная школа. Но еще пару лет назад пристройки для богослужений находились в плачевном состоянии. Свидетель трагической судьбы архитектурной жемчужины Раиса Пистунович помнит, как еще в советское время атеисты сбрасывали с куполов кресты.

В Беларуси восстанавливают храм Святой Живоначальной Троицы. Рассказываем о его трагической судьбе-4

Раиса Пистунович, прихожанка Бешенковичского храма Святой Живоначальной Троицы:
Молодежь, комсомольцы, все были неверующие, собрались, может быть, по указанию, старые люди их отговаривали. Полезли, сбросили кресты. Торжествовали, конечно. Так судьба сложилась, все, кто участвовал в этом событии, погибли в молодом возрасте. Служила церковь даже отходным местом, а голуби, а склады, которые здесь были. Уму непостижимо, как нам, уллянам, удалось своими руками все это убрать.

В Беларуси восстанавливают храм Святой Живоначальной Троицы. Рассказываем о его трагической судьбе-7

Сегодня святыня обретает вторую жизнь, во многом стараниями отца Родиона. Заступив на службу, настоятель храма приложил максимум усилий, чтобы сохранить уникальный памятник архитектуры. При нем обновили звонницу, построили котельную и провели отопление, впереди не менее масштабные работы в центральной части храма.

В Беларуси восстанавливают храм Святой Живоначальной Троицы. Рассказываем о его трагической судьбе-10

Родион Радевич, настоятель Бешенковичского храма Святой Живоначальной Троицы:
На данном этапе мы планируем восстановить центральную часть купола, доустановить последние восемь окошек, которые находятся на центральном куполе на высоте 25 метров, и, соответственно, спускать фасадные работы сверху вниз. Также планируется восстановить левый предел.

Батюшка создал в храме необычный иконостас: образы на нем керамические. Иконы с частицами мощей святых передавали верующие из разных уголков Беларуси и России.

В Беларуси восстанавливают храм Святой Живоначальной Троицы. Рассказываем о его трагической судьбе-13

Далее смотрите в видеоматериале.

# Историко-культурные ценности Беларуси # общество # Александра Ходюкова # Новости Витебска и Витебской области

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