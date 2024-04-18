В Беларуси восстанавливают храм Святой Живоначальной Троицы. Рассказываем о его трагической судьбе

О том, как воскрешают святыни, в материале Александры Ходюковой.

Новости Беларуси. На пути к духовному просвещению. Уникальные храмы восстанавливают в Бешенковичском районе. Памятники архитектуры конца XIX века в агрогородке Улла и почти исчезнувшем селе Мартиново долгие годы находились в полуразрушенном состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В реконструкции нуждались фасады, крыши, окна и полы построек. Сейчас старинные церкви обретают вторую жизнь.

В старинный храм Святой Живоначальной Троицы в агрогородке Улла спешат прихожане, здесь регулярно проходят литургии, действует воскресная школа. Но еще пару лет назад пристройки для богослужений находились в плачевном состоянии. Свидетель трагической судьбы архитектурной жемчужины Раиса Пистунович помнит, как еще в советское время атеисты сбрасывали с куполов кресты.

Раиса П истунович, прихожанка Б ешенковичского храма С вятой Ж ивоначальной Т роицы: Молодежь, комсомольцы, все были неверующие, собрались, может быть, по указанию, старые люди их отговаривали. Полезли, сбросили кресты. Торжествовали, конечно. Так судьба сложилась, все, кто участвовал в этом событии, погибли в молодом возрасте. Служила церковь даже отходным местом, а голуби, а склады, которые здесь были. Уму непостижимо, как нам, уллянам, удалось своими руками все это убрать.

Сегодня святыня обретает вторую жизнь, во многом стараниями отца Родиона. Заступив на службу, настоятель храма приложил максимум усилий, чтобы сохранить уникальный памятник архитектуры. При нем обновили звонницу, построили котельную и провели отопление, впереди не менее масштабные работы в центральной части храма.

Родион Радевич, настоятель Бешенковичского храма Святой Живоначальной Троицы:

На данном этапе мы планируем восстановить центральную часть купола, доустановить последние восемь окошек, которые находятся на центральном куполе на высоте 25 метров, и, соответственно, спускать фасадные работы сверху вниз. Также планируется восстановить левый предел.

Батюшка создал в храме необычный иконостас: образы на нем керамические. Иконы с частицами мощей святых передавали верующие из разных уголков Беларуси и России.