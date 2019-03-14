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В Печах офицер спас солдата, уронившего боевую гранату в окоп. Минобороны о подвиге

14 марта 2019 15:16
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Новости Беларуси. Офицер спас жизнь солдату-срочнику. Об этом сообщает Минобороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Печах офицер спас солдата, уронившего боевую гранату в окоп. Минобороны о подвиге-1

По информации пресс-службы ведомства, инцидент произошел 14 марта во время занятий по огневой подготовке в Печах. Военнослужащий во время метания гранаты уронил боеприпас в окоп. Заметив это, один из офицеров взял ситуацию в свои руки.

В Печах офицер спас солдата, уронившего боевую гранату в окоп. Минобороны о подвиге-4

Наталья Гаврусик, официальный представитель Министерства обороны Беларуси:
Руководитель занятия – командир роты, старший лейтенант Дмитрий Филиппович – буквально вытолкнул подчиненного за пределы окопа и закрыл его своим телом.

В Печах офицер спас солдата, уронившего боевую гранату в окоп. Минобороны о подвиге-7

Оба военнослужащих получили незначительные травмы. Их жизни ничего не угрожает.

# Спасение # общество # Наталья Гаврусик # Фотофакт

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