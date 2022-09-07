Гражданин Латвии с пневматическим пистолетом и дубинкой пытался въехать в Беларусь

С нетуристическим багажом пытался въехать в Беларусь гражданин Латвии. Инцидент произошел в пункте пропуска «Бенякони», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время досмотра автомобиля у мужчины обнаружили пневматический пистолет и резиновую дубинку. Наличие набора для самообороны он объяснил тем, что забыл выложить его перед поездкой. Все предметы изъяты, переданы сотрудникам милиции для экспертизы. Правоохранители проводят разбирательство.