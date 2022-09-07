Александр Лукашенко поздравил президента Бразилии с Днём Независимости

В Бразилии сегодня, 7 сентября, отмечают главный государственный праздник – День Независимости. Поздравление по этому случаю своему бразильскому коллеге Жаиру Болсонару направил глава белорусского государства Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень важным направлением внешней политики Республики Беларусь остается последовательное развитие дружественных и полноформатных связей с вашей страной – значимым полюсом в современной геополитической системе и одной из сильнейших экономик мира. В этом году мы отметили 30-летие установления дипломатических отношений. За это время много чего получилось сделать для построения по-настоящему взаимовыгодного межгосударственного диалога.

Несмотря на большие расстояния между Беларусью и Бразилией, нас связывает тесное сотрудничество, например, в области сельского хозяйства. В сложившихся геополитических условиях взаимодействие будет усиливаться. Накануне в Бразилиа ведущие отечественные экспортеры презентовали свой потенциал. Александр Лукашенко уверен, что прочные контакты Минска и Бразилиа выдержат испытания сегодняшнего непростого времени, позволят наполнить двустороннюю повестку дня новым конкретным содержанием.