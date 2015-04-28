Генеральный директор телеканала СТВ Юрий Козиятко награжден медалью «За вклад в укрепление правопорядка»

Новости Беларуси. В оперативном раскрытии преступлений зачастую помогают средства массовой информации. Их роль в борьбе с наркопреступностью, бытовым насилием, социальным иждивенчеством 28 апреля высоко оценил министр внутренних дел Игорь Шуневич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встрече с представителями крупнейших СМИ в преддверии профессионального праздника, министр выразил благодарность за сотрудничество и помощь в освещении актуальной информации. Ведомство всегда готово открыто взаимодействовать с журналистами. При этом факты подчеркивают эффективность такого общения.

Министр наградил ряд представителей СМИ медалями «За вклад в укрепление правопорядка», среди них и руководитель телеканала СТВ.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Мы считаем работу в масс-медиа достаточно важной для Министерства внутренних дел, вообще для правоохранительной системы. Тем паче, что Министерство внутренних дел имеет глубокие традиции такого взаимодействия. И мы полагаем, что журналисты, все те, кто сопричастны к работе средств массовой информации, вносят очень достойную серьезную лепту, свой вклад в дело борьбы с преступностью. По сути, разделяет нашу обеспокоенность этим социальным феноменом, этим злом. И от их эффективности, от эффективности нашего взаимодействия напрямую зависят наши результаты работы в том числе.