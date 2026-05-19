В память о летчиках Куконенко и Ничипорчике в Полоцке установили легендарный истребитель МиГ-15

В Беларуси вспоминают подвиг летчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко. Полоцкому кадетскому училищу передали уникальный экспонат – легендарный истребитель МиГ-15, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воздушное судно прибыло из музея 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы – той воинской части, где оттачивал летное мастерство и совершил свой последний полет уроженец Полоцкой земли, Герой Беларуси – гвардии лейтенант Никита Куконенко. Торжественная церемония объединила на одном плацу почетных гостей, представителей командования ВВС и войск ПВО, священнослужителей, а также тех, кто знал лейтенанта Куконенко лично.

Наталья Сивухина, мать Героя Беларуси Никиты Куконенко:

Я рада, что помнят, а это самое главное для меня, что ребенка помнят. Пять лет пролетели, как один день. Вроде бы только вчера произошла эта ситуация, а сегодня уже пять лет. Сердце не на месте. Я ими горжусь, они большие молодцы, что так сделали, потому что по-другому бы они не смогли бы жить.

Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:

Это напоминание каждому кадету о том, что в данном кадетском училище проходило обучение. Очень светлый, сильный и благородный молодой человек, который после окончания данного училища, став пилотом, летчиком 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы, при выполнении тренировочного полета над городом, при отказе системы управления самолета, принял единственное верное решение. Ровно пять лет назад – 19 мая 2021 года – майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко увели падающий самолет от жилых домов в Барановичах ценой собственных жизней. В Полоцком кадетском училище есть музейная экспозиция, посвященная жизни и подвигу лейтенанта.

Егор Дащенок, учащийся Полоцкого кадетского училища:

Я собираюсь поспать в Военную академию на авиационный факультет, быть летчиком самолета. Мой выбор был еще с детства, я потом поступил в кадетское училище. Когда я узнал, что Никита Куконенко выпускник Полоцкого кадетского училища, это, естественно, повлияло на мой выбор.