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В Палате представителей рассматривается новый законопроект о военной безопасности

07 августа 2025 16:43
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Время диктует свои правила. Мир вокруг становится тревожнее, множатся вызовы и угрозы. Но Беларусь готова им решительно противостоять, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В том числе на законодательном уровне.

В Палате представителей рассматривается новый законопроект о военной безопасности. Документ подготовлен Министерством обороны с учетом действующих реалий. Изменения затронут сразу три важных закона – об обороне, Вооруженных Силах и военном положении. Инициатива уточняет роли всех ответственных органов, четко описывает задачи армии и Генштаба, актуализирует список угроз. Так, впервые прямым основанием для военного положения станет агрессия против Союзного государства. Новый законопроект отдельно прописывает ответственность граждан – участие в обеспечении безопасности касается каждого. Документ разделяет меры на мирное время (предупреждение угроз) и военное (непосредственная защита), а при необходимости позволяет привлекать ресурсы и помощь населения.

В Палате представителей рассматривается новый законопроект о военной безопасности-2

Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Дело в том, что на заседании Всебелорусского народного собрания, как мы помним, была принята новая Военная доктрина, которая детально анализирует складывающуюся обстановку военно-политическую вблизи наших границ и определяет основные направления деятельности для различных военных структур по обеспечению безопасности государства. Не допускает какое-то двоякое толкование, все очень четко, конкретно и, самое главное, понятно даже неспециалисту.

Новый законопроект – это фундамент безопасности, который защищает интересы государства на всех уровнях. Документ не только усиливает обороноспособность и единство страны, но и подчеркивает приверженность Беларуси миролюбивой политике. Мы последовательно выступаем за диалог и сотрудничество, не стремимся к эскалации в регионе, но готовы ответить на любые вызовы. 

# Закон # Анатолий Булавко

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