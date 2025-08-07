Время диктует свои правила. Мир вокруг становится тревожнее, множатся вызовы и угрозы. Но Беларусь готова им решительно противостоять, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В том числе на законодательном уровне.

В Палате представителей рассматривается новый законопроект о военной безопасности. Документ подготовлен Министерством обороны с учетом действующих реалий. Изменения затронут сразу три важных закона – об обороне, Вооруженных Силах и военном положении. Инициатива уточняет роли всех ответственных органов, четко описывает задачи армии и Генштаба, актуализирует список угроз. Так, впервые прямым основанием для военного положения станет агрессия против Союзного государства. Новый законопроект отдельно прописывает ответственность граждан – участие в обеспечении безопасности касается каждого. Документ разделяет меры на мирное время (предупреждение угроз) и военное (непосредственная защита), а при необходимости позволяет привлекать ресурсы и помощь населения.