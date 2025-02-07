В Палате представителей приняли законопроект, касающийся вопросов обеспечения прав детей

Документ разработан с целью совершенствования защиты интересов детей в современных изменяющихся условиях. В первую очередь предусмотрены дополнительные меры, которые направлены на недопущение противоправной и преступной деятельности по отношению к несовершеннолетним, защиту детей от сексуального насилия и информации, которая может причинить вред здоровью и развитию. Речь идет о сети Интернет. Будет усовершенствован механизм, который позволит обеспечить безопасность контента, который просматривают дети.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Мы нацелены на то, чтобы работать совместно с операторами сотовой связи, с Министерством связи и информатизации, чтобы те программные продукты, так называемый родительский контроль и иные, которые направлены на удаленное контролирование доступа детей к той или иной информации, к тем или иным интернет-ресурсам, родители пользовались в полной мере. Родители сегодня озабочены тем, как сделать так, чтобы они были абсолютно уверены в том, что их ребенок находится в безопасности не только физической, но и при посещении сети Интернет.

Депутаты в первом чтении также приняли законопроект об аудиторской деятельности. Это позволит белорусским специалистам выйти на международный рынок услуг. Документ унифицирует нормы национального законодательства с соглашением в рамках Евразийского экономического союза. Среди новаций – предъявление к аудитору требований о наличии безупречной деловой репутации.