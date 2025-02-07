В Палате представителей приняли законопроект, касающийся вопросов обеспечения прав детей
Родительский контроль в интернете, дополнительная поддержка детей-сирот. Масштабный законопроект, касающийся вопросов обеспечения прав детей в первом чтении приняли депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документ разработан с целью совершенствования защиты интересов детей в современных изменяющихся условиях. В первую очередь предусмотрены дополнительные меры, которые направлены на недопущение противоправной и преступной деятельности по отношению к несовершеннолетним, защиту детей от сексуального насилия и информации, которая может причинить вред здоровью и развитию. Речь идет о сети Интернет. Будет усовершенствован механизм, который позволит обеспечить безопасность контента, который просматривают дети.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Мы нацелены на то, чтобы работать совместно с операторами сотовой связи, с Министерством связи и информатизации, чтобы те программные продукты, так называемый родительский контроль и иные, которые направлены на удаленное контролирование доступа детей к той или иной информации, к тем или иным интернет-ресурсам, родители пользовались в полной мере. Родители сегодня озабочены тем, как сделать так, чтобы они были абсолютно уверены в том, что их ребенок находится в безопасности не только физической, но и при посещении сети Интернет.
Депутаты в первом чтении также приняли законопроект об аудиторской деятельности. Это позволит белорусским специалистам выйти на международный рынок услуг. Документ унифицирует нормы национального законодательства с соглашением в рамках Евразийского экономического союза. Среди новаций – предъявление к аудитору требований о наличии безупречной деловой репутации.
Ольга Жук, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Наличие безупречной профессиональной, деловой репутации. В законопроекте раскрывается понятие этого требования. Это отсутствие не погашенной, не снятой судимости по ряду оснований, которые прямо предусмотрены в законопроекте. Это отсутствие в течение двух предшествующих лет административных правонарушений по перечню, который будет определяться Министерством финансов. И ряд оснований других, которые характеризуют репутацию аудитора.
7 февраля же в Овальном зале Дома правительства стало известно, что в феврале состоится XV пленарная сессия Азиатской парламентской ассамблеи, где будет рассмотрен вопрос о предоставлении парламенту Беларуси статуса наблюдателя в этой международной организации.