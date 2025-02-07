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На границе с Латвией обнаружен труп беженца

07 февраля 2025 13:46
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Очередной случай зверств западных силовиков. На границе с Латвией обнаружен труп беженца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На границе с Латвией обнаружен труп беженца-2

Полоцкие пограничники в 15 метрах от разделительного забора обнаружили тело мужчины арабской внешности. Стоит отметить, что латвийские военные еще до прибытия белорусских пограничников находились вблизи погранзаграждения и фиксировали все происходящее на телефон. С 2021 года в результате миграционной политики Евросоюза на белорусско-латвийском участке обнаружено 26 трупов беженцев.

# Новости Латвии # Граница

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