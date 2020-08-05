«В основном у нас отряды в сфере оказания услуг в этом году». Где студенты могут заработать деньги летом

Владислав Рассохов, корреспондент:

Многим молодым людям бывает трудно найти подработку на лето во время каникул, поэтому ребята прибегают к старому и проверенному методу. Стать членом студенческого отряда – это отличная возможность найти работу в свободное от учебы время. Александра Скачкова, второй секретарь Фрунзенского районного комитета ОО «БРСМ» г. Минска:

В основном у нас студенческие отряды в сфере оказания услуг в этом году: уборка придомовых территорий, дворник, уборщик служебных помещений.

В студотряды попадают активные учащиеся школ, колледжей и университетов. Обязательно нужно быть членом Союза молодежи и заполнить анкету по трудоустройству. Кстати, рассказать о себе и своих предпочтениях можно онлайн. Алеся Метлушко, командир студенческого отряда:

Наш отряд назван имени Лени Голикова, героя Советского Союза. Мы здесь работаем, нам это нравится, у нас веселая компания чисто девочек. Здесь мы зарабатываем деньги, тоже работаем не просто так. На те самые нужды, к колледжу что-то купить, родителям помогать, на себя потратить, отдохнуть. Чистые дороги – залог чистого города.

Этот по-настоящему женский отряд работает в «Ремавтодоре». Сегодня девушки приводят в порядок участок улицы Казимировской. Они работают с 8 утра до 5 вечера, с перерывом на обед. Такой график, признаются девушки, с непривычки выносить нелегко, особенно тяжело вставать по утрам, но дружный коллектив дает энергию. Александра Соколовская, боец студенческого отряда:

Предложили в колледже пойти подработать, заработать денежку, мы согласились. Работаем уже не первый год. Еще также от колледжа в лагере работали, вожатыми были, воспитателями. Там и работаешь, и отдыхаешь.

Впервые за последние 10 лет реализуется сотрудничество отрядов с крупнейшим белорусским производителем бытовой техники – «Атлант». Кроме того, ребята едут в Островец для стройки «Города молодости». В этом масштабном проекте молодые люди принимают участие уже не первый год.

Александра Скачкова:

В районе у нас еще есть строительные отряды, в «МАПИДе» трудятся ребята. И педагогические отряды в детских оздоровительных лагерях. В августе у нас будет три отряда работать. Многие значимые объекты в Беларуси построены с участием студенческих отрядов. Они и метро строят, и строили Национальную библиотеку, стадион «Динамо».