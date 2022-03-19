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В Риме +16°C, в Москве +4°C. Погода в Европе на неделю с 21 по 27 марта

19 марта 2022 16:10
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В Париже синоптики обещают солнечную погоду, столбик термометра здесь покажет +13 °С, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене температура воздуха поднимется до +13 °С, без осадков. В Риме до +16 °С, также без осадков. В Мадриде солнечно, воздух прогреется до +13 °С.  

В Риме +16°C, в Москве +4°C. Погода в Европе на неделю с 21 по 27 марта-1

В столице Болгарии +8 °С, ясно. В Анкаре +10 °С, ожидаются осадки. В Афинах обещают дождливую погоду и +14 °С.  

В Риме +16°C, в Москве +4°C. Погода в Европе на неделю с 21 по 27 марта-4

Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге прогнозируют +9 °С, в Вильнюсе +12 °С. В Варшаве столбики термометров покажут +13 °С, осадков не ожидается.  

В Риме +16°C, в Москве +4°C. Погода в Европе на неделю с 21 по 27 марта-7

В Киеве синоптики обещают +7 °С, солнечно. В Москве столбики термометров покажут +4 °С, ясно.  

В основном солнечно и до +17°С. Прогноз синоптиков на неделю с 21 по 27 марта.

# Погода # Юлия Самусенко # Фотофакт

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