В Риме +16°C, в Москве +4°C. Погода в Европе на неделю с 21 по 27 марта
В Париже синоптики обещают солнечную погоду, столбик термометра здесь покажет +13 °С, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене температура воздуха поднимется до +13 °С, без осадков. В Риме до +16 °С, также без осадков. В Мадриде солнечно, воздух прогреется до +13 °С.
В столице Болгарии +8 °С, ясно. В Анкаре +10 °С, ожидаются осадки. В Афинах обещают дождливую погоду и +14 °С.
Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге прогнозируют +9 °С, в Вильнюсе +12 °С. В Варшаве столбики термометров покажут +13 °С, осадков не ожидается.
В Киеве синоптики обещают +7 °С, солнечно. В Москве столбики термометров покажут +4 °С, ясно.
В основном солнечно и до +17°С. Прогноз синоптиков на неделю с 21 по 27 марта.