Обещали решить проблему. О чём попросил житель Марьиной Горки на приёме у Александра Турчина?

Новости Беларуси. Выслушать, разобраться и принять решение. В проблемных ситуациях жителей Пуховичского района разбирался губернатор Минской области Александр Турчин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Во время личного приема граждан затрагивались различные вопросы. Например, благоустройство и ремонт мест воинских захоронений. А еще сфера жилищно-коммунального хозяйства, в том числе качество водопроводной воды в поселке Дружный. Среди просьб – организация в Марьиной Горке нового автобусного маршрута и более 10 дополнительных остановок.

Дорожную тему затронул и местный житель Александр Кирильчик. Вблизи одного из железнодорожных переездов города после дождей невозможно пользоваться переходом, поэтому договорились создать тротуар.

Александр Кирильчик, житель Марьиной Горки: Устройство тротуара решило бы многие проблемы, то есть пешеходам было бы намного удобнее передвигаться. Губернатор предложил сделать асфальтированную обочину. Это решение приемлемое, но главное, чтобы было безопасно, удобство уже во вторую очередь. В первую очередь нужно быстрее решить вопрос безопасности.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Проблема железнодорожных переездов в Минской области вообще достаточно стоит остро. Это не только Марьина Горка, это и Смолевичи, и Колодищи. В Колодищах начали строить этот переезд, опять же, это большие капиталовложения. Десятки миллионов рублей стоит обустройство такого переезда для автомобилей.

Что касается случая обращения в ходе сегодняшнего приема, там вопрос даже больше не переезда, больше безопасного движения по тротуару.