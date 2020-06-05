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«В основной массе это дисциплинированные водители». ГАИ об авариях с участием байкеров

05 июня 2020 08:47
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Начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома в программе «Большой город» озвучил статистику 2020 года по ДТП с участием мотоциклистов.

«В основной массе это дисциплинированные водители». ГАИ об авариях с участием байкеров-1

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
С каждым годом с приходом весенне-летнего периода количество мотоциклистов на территории Минска значительно увеличивается. В основной массе это дисциплинированные водители. Но существуют и дорожные хулиганы. Уже по нашей статистике за этот год произошло 7 ДТП с участием мотоциклистов, в которых они получили травмы различной степени. Основными причинами являются нарушения скоростных режимов, игнорирование правил перекрестков, светофорных объектов и также правил маневрирования, что ведет уже к повышенной опасности.

# ГАИ # общество # Сергей Бабич # Екатерина Забенько

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