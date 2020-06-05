В выходные будет до +27. В Белгидромете рассказали, какая будет погода этим летом

Гости программы « Новое утро» на РТР-Беларусь – начальник управления регулирования воздействий на атмосферный воздух, изменения климата и экспертизы Минприроды Республики Беларусь – Наталья Гульницкая и начальник ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» – Александр Коновальчик .

Какая погода будет этим летом?

Александр Коновальчик, начальник ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды»:

Самый жаркий месяц, по многолетним наблюдениям, – это июль. Он еще не наступил, поэтому сейчас не сказать точно, какое будет лето, лучше это сделать по итогам. Мы в конце лета это сделаем.

Прогноз погоды: насколько точны белорусские синоптики?

Скажу точно, что уже текущие выходные будут похожи на лето, температура достигнет до +20-27 градусов. Без дождей, конечно, все не обойдется, но уже мы к средним значениям июня подойдем.