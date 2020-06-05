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В выходные будет до +27. В Белгидромете рассказали, какая будет погода этим летом

05 июня 2020 08:38
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Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – начальник управления регулирования воздействий на атмосферный воздух, изменения климата и экспертизы Минприроды Республики Беларусь – Наталья Гульницкая и начальник ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» – Александр Коновальчик.

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В выходные будет до +27. В Белгидромете рассказали, какая будет погода этим летом-1

Какая погода будет этим летом? 

Александр Коновальчик, начальник ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды»:
Самый жаркий месяц, по многолетним наблюдениям, это июль. Он еще не наступил, поэтому сейчас не сказать точно, какое будет лето, лучше это сделать по итогам. Мы в конце лета это сделаем.

Прогноз погоды: насколько точны белорусские синоптики?

Скажу точно, что уже текущие выходные будут похожи на лето, температура достигнет до +20-27 градусов. Без дождей, конечно, все не обойдется, но уже мы к средним значениям июня подойдем.

# Погода в Беларуси # общество # Наталья Гульницкая # Александр Коновальчик # Фотофакт

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