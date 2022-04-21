В основе композиции Слуцкие пояса. В Музее истории Бреста открыли новую выставку

Прикоснуться к наследию. В Музее истории Бреста открыли новую выставку. Экспозиция – своеобразное признание в любви к Беларуси. Экспонаты – главные символы Синеокой.

Кристина Протосовицкая, корреспондент: Ад прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчына. Эти Купаловские строки, известные уже во всем мире, уже и есть наследие миллионов белорусов. Название выставки выбрано неслучайно. Более 50 экспонатов – это слепок души нации разных эпох.

Лейтмотивом экспозиции стали Слуцкие пояса. Точная копия тканого искусства, книжные закладки и почтовые марки. Необычные треугольные экземпляры с орнаментом вошли в Австрии в топ-10 самых красивых марок в мире. Покорит и миниатюрный Мартин Матушевич – каштелян берестейский XVIII века.

Александр Царук, научный сотрудник Музея истории города Бреста: Такой вот шляхтич, в основе его реальный персонаж Мартин Матушевич. Мы видим, что он подпоясан Слуцким поясом. Это уникальная вещь, в которой содержалось 65-800 грамм драгоценного металла. Это предмет, который давал статус человеку. Сабля на боку висит. Мартин Матушевич вошел в историю еще и своими мемуарами. Он записывал светскую жизнь середины XVIII столетия. Саркастические вещи писал. Мартин Матушевич вернулся в свой родной город, брестский каштелян снова в музее истории города.

По духу выставка получилась камерной. Она придется по вкусу и детям, и взрослым. Открыта для посетителей будет до 1 сентября. А попутно каждый может погрузиться в уютную атмосферу музея.

Кристина Протосовицкая:

Музей истории Бреста расположился в старинном особняке начала ХХ века. Его фонды насчитывают более 5 000 экспонатов, многие из которых передали сами горожане или их родственники, начиная с XVII века. Вот и получается своеобразный брестский чердачок.