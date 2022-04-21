Прямой эфир

Около 20 единиц военной спецтехники и паромы. Возле Гродно прошли масштабные военные учения

21 апреля 2022 14:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Защита белорусских рубежей. Впечатляющим и зрелищным оказался завершающий этап подготовки понтонно-мостового батальона 557-й инженерной бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 20 единиц военной спецтехники и паромы. Возле Гродно прошли масштабные военные учения-1

В течение месяца разведчики, связисты, инженерные войска в рамках полевого выхода проходили учебу возле Гродно на реке Неман. Для этого на берегу разбили лагерь с кухней и организовали парк боевых машин. Финальное испытание стало настоящим экзаменом для военнослужащих.

Около 20 единиц военной спецтехники и паромы. Возле Гродно прошли масштабные военные учения-4

В деле разведчики, небольшая группа десанта и так называемые «понтонеры» и «катеристы», благодаря которым совершается перемещение паромных переправ и так называемых «плавающих транспортеров» на противоположный берег.

Около 20 единиц военной спецтехники и паромы. Возле Гродно прошли масштабные военные учения-7

Все происходило с использованием стрелкового оружия, гранат, пиротехнических средств. Задействовали около 20 единиц военной спецтехники и паромы грузоподъемностью в 160 тонн. По легенде, военные проводили сражение с бандформированиями, которые необходимо было уничтожить. Их передвижение прикрывали бронетранспортеры. К слову, это новые модели боевых машин. Все это под огнем условного противника. С заданием ребята полностью справились.

Около 20 единиц военной спецтехники и паромы. Возле Гродно прошли масштабные военные учения-10

Олег Ивашко, командир инженерной бригады:
Мы это занятие спланировали немножко в другом формате, учитывая, что основная роль отводиться совместной подготовке с механизированными подразделениями. Привлекли сюда силы и средства 6-й гвардейской отдельной механизированной бригады. Условия, в которых работали ребята, были максимально приближены к боевым. Это самая главная особенность, с которой сегодня приходилось работать.

Около 20 единиц военной спецтехники и паромы. Возле Гродно прошли масштабные военные учения-13

В военных испытания на Немане участвовали более 100 человек. Лучшие из них были отмечены командованием. А уже через несколько дней в рядах военных пополнение. 25 апреля к службе приступят солдаты-срочники нового призыва.

# Военные учения # общество # Олег Ивашко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
До 1000 куличей в день. Хлебозаводы готовятся к главному христианскому празднику
21 апреля 2022 14:02

До 1000 куличей в день. Хлебозаводы готовятся к главному христианскому празднику

В Минске реконструируют 5-ю больницу. Платный блок неврологии уже ввели
21 апреля 2022 13:57

В Минске реконструируют 5-ю больницу. Платный блок неврологии уже ввели

Сколько длится отпуск космонавта и на каком языке принято общаться на МКС?
21 апреля 2022 13:55

Сколько длится отпуск космонавта и на каком языке принято общаться на МКС?