В Минске реконструируют 5-ю больницу. Платный блок неврологии уже ввели

Новости Беларуси. В Минске ведется реконструкция 5-й больницы. Уже введен палатный блок неврологического корпуса и приемное отделение, следом – физиотерапия, баротерапия и изотопная лаборатория, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас строительные бригады работают на допблоках к неврологическому корпусу. Практически завершены работы по фасадам. Ведется отделка, монтаж инженерных коммуникаций. В трех блоках переменной этажности оборудуют приемные отделения для плановых и экстренных пациентов, четыре операционные, отделения анестезиологии и реанимации, рентгеновской, компьютерной и магнитно-резонансной томографии.

Александр Малейко, главный инженер филиала строительного управления № 201 ОАО «Стройтрестр № 35»:

Комплекс работ по реконструкции осуществляется в три очереди. Первая и вторая очереди и инженерные сети сданы. Сейчас осуществляется строительство третьей очереди. Большой корпус, состоящий из двух блоков, в котором (первый блок) располагается 73 койко-мест, и блок Г, в котором реанимация (реанимационный отдел), приемный покой на 40 койко-мест.