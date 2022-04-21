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В Минске реконструируют 5-ю больницу. Платный блок неврологии уже ввели

21 апреля 2022 13:57
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Новости Беларуси. В Минске ведется реконструкция 5-й больницы. Уже введен палатный блок неврологического корпуса и приемное отделение, следом – физиотерапия, баротерапия и изотопная лаборатория, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

В Минске реконструируют 5-ю больницу. Платный блок неврологии уже ввели-1

Сейчас строительные бригады работают на допблоках к неврологическому корпусу. Практически завершены работы по фасадам. Ведется отделка, монтаж инженерных коммуникаций. В трех блоках переменной этажности оборудуют приемные отделения для плановых и экстренных пациентов, четыре операционные, отделения анестезиологии и реанимации, рентгеновской, компьютерной и магнитно-резонансной томографии.

В Минске реконструируют 5-ю больницу. Платный блок неврологии уже ввели-4

Александр Малейко, главный инженер филиала строительного управления № 201 ОАО «Стройтрестр № 35»:
Комплекс работ по реконструкции осуществляется в три очереди. Первая и вторая очереди и инженерные сети сданы. Сейчас осуществляется строительство третьей очереди. Большой корпус, состоящий из двух блоков, в котором (первый блок) располагается 73 койко-мест, и блок Г, в котором реанимация (реанимационный отдел), приемный покой на 40 койко-мест.

В Минске реконструируют 5-ю больницу. Платный блок неврологии уже ввели-7

Сейчас на реконструкции находятся три больницы: 4-я, 5-я и 11-я. Полномасштабная работа по модернизации других медобъектов продолжается. Скоро введут в эксплуатацию современное здание для 9-й городской детской поликлиники.

# Учреждения здравоохранения # общество # Фотофакт

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