Православные Беларуси отмечают Яблочный Спас. Что принято делать в этот день?

Новости Беларуси. 19 августа православные верующие отмечают Преображение Господне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этот день принято в церквях освящать яблоки и другие сезонные фрукты, именно поэтому в народе праздник называют Яблочным Спасом.

Празднование Преображения Господнего начинается с утренней литургии. Верующие кланяются перед крестом, поют канон о Великом Преображении. Прихожане несут в храмы корзины с дарами для освящения. А после принято делать заготовки на зиму. Считается также, что со Спаса природа поворачивает на осень. По этому дню можно судить, какой она будет.