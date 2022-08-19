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Православные Беларуси отмечают Яблочный Спас. Что принято делать в этот день?

19 августа 2022 07:23
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Новости Беларуси. 19 августа православные верующие отмечают Преображение Господне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этот день принято в церквях освящать яблоки и другие сезонные фрукты, именно поэтому в народе праздник называют Яблочным Спасом.  

Православные Беларуси отмечают Яблочный Спас. Что принято делать в этот день?-1

Празднование Преображения Господнего начинается с утренней литургии. Верующие кланяются перед крестом, поют канон о Великом Преображении. Прихожане несут в храмы корзины с дарами для освящения. А после принято делать заготовки на зиму. Считается также, что со Спаса природа поворачивает на осень. По этому дню можно судить, какой она будет.  

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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