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Температурный рост возобновится, метеокартину усугубят дожди и грозы. Погода в Беларуси на неделю

15 июня 2024 15:05
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По прогнозам метеорологов, возобновится температурный рост и летнее настроение станет куда более ощутимым. Скрасят, а может, и усугубят общую погодную картину также дожди и грозы.

Температурный рост возобновится, метеокартину усугубят дожди и грозы. Погода в Беларуси на неделю-1

Столбик термометра поднимется почти до 30-градусной отметки. И высокие температуры дополнит душная обстановка на улицах. Значительно потеплеет и в ночные часы – до +16..+20. Днем средняя температура воздуха в начале недели будет колебаться в пределах отметки в +20..+24 градуса.

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Наибольшее количество осадков придется на четверг и пятницу. К субботе, 22 июня, температурные показатели вновь начнут опускаться. Дожди продолжатся, однако будут уже менее интенсивные. В Гомельском регионе высокие температуры будут сохраняться до воскресенья.

Подробный метеорасклад по областным центрам:

Температурный рост возобновится, метеокартину усугубят дожди и грозы. Погода в Беларуси на неделю-4

Температурный рост возобновится, метеокартину усугубят дожди и грозы. Погода в Беларуси на неделю-6

Температурный рост возобновится, метеокартину усугубят дожди и грозы. Погода в Беларуси на неделю-8

Температурный рост возобновится, метеокартину усугубят дожди и грозы. Погода в Беларуси на неделю-10

Температурный рост возобновится, метеокартину усугубят дожди и грозы. Погода в Беларуси на неделю-12

Температурный рост возобновится, метеокартину усугубят дожди и грозы. Погода в Беларуси на неделю-14

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова

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