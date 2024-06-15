Температурный рост возобновится, метеокартину усугубят дожди и грозы. Погода в Беларуси на неделю

По прогнозам метеорологов, возобновится температурный рост и летнее настроение станет куда более ощутимым. Скрасят, а может, и усугубят общую погодную картину также дожди и грозы.

Столбик термометра поднимется почти до 30-градусной отметки. И высокие температуры дополнит душная обстановка на улицах. Значительно потеплеет и в ночные часы – до +16..+20. Днем средняя температура воздуха в начале недели будет колебаться в пределах отметки в +20..+24 градуса.

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Наибольшее количество осадков придется на четверг и пятницу. К субботе, 22 июня, температурные показатели вновь начнут опускаться. Дожди продолжатся, однако будут уже менее интенсивные. В Гомельском регионе высокие температуры будут сохраняться до воскресенья.

Подробный метеорасклад по областным центрам: