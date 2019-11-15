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В Оршанском районе появился «Мобильный почтальон»

15 ноября 2019 15:41
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Новости Беларуси. Белпочта в качестве эксперимента запустила новый проект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалист предприятия на автомобиле ежедневно объезжает небольшие и отдаленные деревни и как автолавка товары доставляет их жителям услуги. Таким образом, сельчанам не надо преодолевать иногда очень большие расстояния, чтобы оплатить, к примеру, телефон или электроэнергию. Пока благодаря «мобильному почтальону» можно оформить подписку, оплатить коммуналку и другие платежи через ЕРИП. Скоро добавится возможность покупки товаров, отправки корреспонденции, а в дальнейшем выплата пенсий и почтовые денежные переводы.

Больше новостей экономики за 15 ноября здесь.

# Почта Беларуси # общество # Сергей Савицкий

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