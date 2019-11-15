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Единый день скидок пройдёт в день парламентских выборов в Минской области

15 ноября 2019 14:24
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Новости Беларуси. 17 ноября в Минской области пройдет единый день скидок. Более тысячи объектов торговли и общественного питания развернутся на каждом избирательном участке и около них, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Единый день скидок пройдёт в день парламентских выборов в Минской области-1

Торговцы обещают удивить ассортиментом и ценами. Посетители смогут приобрести сельскохозяйственную, мясо-молочную, рыбную продукцию, а также хлебобулочные изделия. Торговые точки будут работать с 09:00 и до 20:00.

# Скидки # общество # Фотофакт

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