Новая нотариальная контора появилась в Минском районе

Новости Беларуси. Открылась новая нотариальная контора Минского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В настоящее время в пристоличье их пять. Новый офис размещен в Минске для удобства жителей. Он занимает несколько помещений в многоэтажке на улице Руссиянова.

Дарья Харитон, заведующая нотариальной конторой Минского района № 5:

Наша нотариальная контра повышает качество нотариального обслуживания именно для населения близлежащих населенных пунктов Минского района. То есть, например, деревня Копище, Валерьяново, Городище, поселок Солнечный, агрогородок Колодищи. То есть наша нотариальная контора открыта в целях повышения качества и доступности нотариального обслуживания для населения прежде всего Минского района.