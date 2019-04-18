В Оршанском районе появилась собственная пожарная аварийно-спасательная часть

Новости Беларуси. В городе Барань Оршанского района появилась собственная пожарная аварийно-спасательная часть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Компактное трехэтажное здание вмещает четыре боевых расчета и 24 пожарных. Возможности спасателей выросли минимум в три раза. Радиус действия – не только город, но и прилегающие населенные пункты. Ввод новой части – еще один шаг в развитии Оршанского района.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Вы видите, как развивается Оршанский район. Ранее здесь размещался отдельный пост здания. Мы, естественно, увеличили. Эффективность любой оперативной службы зависит от времени прибытия. Это позволяет эффективно влиять на те или иные ситуации, которые происходят.



Здесь же появился и собственный образовательный центр по безопасности. Седьмой в стране. Это с десяток тематических интерактивных площадок, обязательно с дополненной реальностью. Отличительная особенность – инновационная обучающая программа по использованию огнетушителя. Ежедневно полезный квест смогут пройти до сотни ребят.

Для 11 тысяч жителей Барани открытие новой пожарной части – это уверенность в собственной безопасности. А всех желающих ждут на бесплатные образовательные экскурсии.