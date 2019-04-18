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Белорусской спортсменке-колясочнице из Солигорска установили пандус около подъезда

18 апреля 2019 19:29
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Новости Беларуси. Жительнице Солигорска после письма к Президенту около подъезда установили пандус, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Белорусской спортсменке-колясочнице из Солигорска установили пандус около подъезда -1

Чемпионка мира по спортивным бальным танцам на колясках Ирина Макейчик ранее поднимала вопрос на местном уровне. Однако только после обращения во время «Большой разговора с Президентом» проблема была решена. Конструкцию установили оперативно. Теперь благодаря пандусу женщина может перемещаться сразу из квартиры на улицу.

Белорусской спортсменке-колясочнице из Солигорска установили пандус около подъезда -4

Белорусской спортсменке-колясочнице из Солигорска установили пандус около подъезда -6

Ирина Макейчик, жительница Солигорска:
Основные работы, сам пандус – железная конструкция – все это было решено в течение двух недель. А уже потом отделочные работы на балконе, потому что организация, которая нам все делала, сделала больше, чем требовалось. Это приятный такой бонус – облагородили балкон после того, как там была произведена реконструкция.

Белорусской спортсменке-колясочнице из Солигорска установили пандус около подъезда -9

Самым сложным оказалось согласовать размещение конструкции. Необходимо было договориться и с соседями. Но все получилось. Сейчас жизнь семьи Ирины значительно упростилась.

Белорусской спортсменке-колясочнице из Солигорска установили пандус около подъезда -12

Белорусской спортсменке-колясочнице из Солигорска установили пандус около подъезда -14

Белорусской спортсменке-колясочнице из Солигорска установили пандус около подъезда -16

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Ирина Макейчик # Фотофакт

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