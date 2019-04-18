Уничтожены около 4000 жителей, свыше 3000 были направлены на работы в Германию. Военный альбом Мядельского края

Новости Беларуси. Мы продолжаем серию репортажей, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Великая Отечественная война оставила глубокий след в истории Мядельского края, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Были уничтожены около 4000 жителей района и свыше 3000 были направлены на работы в Германию. Разрушено 68 населенных пунктов, до основания сожжено 58 деревень. В то же время на территории района действовало пять партизанских бригад.