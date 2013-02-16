Новости Австрии. В ООН намерены защитить Землю от столкновения с астероидами и другими опасными объектами. В Вене проходит 50 сессия, тема которой – использование космического пространства в мирных целях.

Эксперты предложили создать международную сеть оповещения об астероидах и других опасных объектах. Вероятность их столкновения с нашей планетой крайне мала, однако последствия, в зависимости от размера астероида и места его падения, могут быть катастрофическими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.