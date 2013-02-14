Конституционный Суд Республики Беларусь: Теперь вместо распределения можно пойти в армию

Новости Беларуси. Выпускникам ВУЗов разрешат не возмещать плату за обучение, если вместо распределения они пойдут служить в армию по контракту. Такое решение было принято Конституционным Судом Республики Беларусь. Подробнее об этом в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ рассказала Ольга Сергеева, заместитель председателя Конституционного Суда Республики Беларусь.

Скажите, пожалуйста, каждый выпускник имеет право воспользоваться таким предложением или есть какие-то ограничения?

Ольга Сергеева, заместитель председателя Конституционного Суда Республики Беларусь:

Нужно сказать, что это право выпускника. Если он чувствует необходимость и свою потребность исполнять конституционную обязанность и свой священный долг по защите Республики Беларусь, и если в Вооруженных силах имеются такие возможности и, главным образом, потребность в получении специалиста определенного профиля или с определенной учетной военной специальностью, которыми как раз обладает данный выпускник, то этот выпускник имеет право поступить на военную службу по контракту. В соответствии с решением Конституционного Суда должно быть предоставлено право на освобождение такого выпускника от возмещения средств, затраченных государством на его обучение, поскольку этот выпускник, хотя и учился на бюджетной основе, поступил на военную службу.

Чем было вызвано такое решение?

Ольга Сергеева:

Послужило обращение гражданина. Он закончил высшее учебное заведение и по контракту поступил на военную службу. Но в связи с тем, что в законодательстве у на нас не предоставлено право освобождения такой категории выпускников от возмещения средств, затраченных на обучение, в связи с тем, что он не поехал по распределению на работу, то, естественно, ВУЗ обратился в суд с иском о взыскании с него средств, затраченных государством на его обучение. Поэтому Конституционный Суд, рассмотрев это обращение, пришел к выводу, что вопросы, которые поставил этот гражданин в обращении, имеют конституционно-правовой подтекст. А поскольку речь идет об исполнении обязанностей по защите Республики Беларусь, то, естественно, нужно рассматривать и вопросы в отношении соблюдения прав и законных интересов тех граждан, которые исполняют эту обязанность.

А девушки могут воспользоваться правом служить по контракту?

Ольга Сергеева:

Статья Конституции о защите Республики Беларусь не предусматривает каких-либо особенностей в отношении мужчин или женщин. Но, конечно, уже при правовом регулировании этого вопроса в Кодексе об образовании, я думаю, что с подачи Министерства обороны, которое знает все особенности и аспекты прохождения женщинами военной службы, возможно будут установлены какие-то особенности.

Когда это решение вступит в законную силу?

Ольга Сергеева:

Данным решением Конституционный Суд постановил, что оно вступает в силу с момента его принятия. Это означает, что решение уже действует. Наши решения, в соответствии с Кодексом о судоустройстве и статусе судей, являются окончательными, не подлежат обжалованию, не подлежат какому-либо опротестованию. Это означает, что наше решение действует и государственным органам, которых касается это решение, должны принимать меры по его исполнению.