В Беларуси проходят мероприятия ко Дню памяти воинов-интернационалистов

Новости Беларуси. День памяти воинов-интернационалистов сегодня в Беларуси. Годовщину вывода советских войск из Афганистана отмечают на всём пространстве бывшего Союза.

Эта война длилась более девяти лет, став самой продолжительной в 20 веке. Огненными афганскими дорогами прошли 32 тысячи белорусов. Около 800 из них домой так и не вернулись.

В современной Беларуси воины-интернационалисты являются достойным примером для молодежи. Об этом говорится в обращении Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Страна отдает дань уважения своим сыновьям, которые в разные годы вдали от Родины с честью выполняли воинский долг. Локальные конфликты остались незаживающей раной для ветеранов, а также матерей, жен, невест павших солдат и офицеров.

Александр Лукашенко пожелал воинам-интернационалистам, их родным и близким мирного неба, здоровья, счастья и благополучия.

В республике сегодня проживают более 27 тысяч ветеранов боевых действий на территории других государств, и большинство из них - воины-афганцы.

Памятные мероприятия проходят по всей республике. Традиционно к мемориалу на Острове мужества и скорби в Минске возложат венки и цветы. Митинг-реквием соберёт военнослужащих, родных и близких погибших.

Валерий Гайдукевич, председатель Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане:

Этот день памяти, у нас единственная страна, в которой он официально признан таким событием, которое проводится на государственном уровне. Сегодня мы вспоминаем товарищей своих, тех, с кем служили, особо, конечно, тех, кто погиб в Афганистане. Достаточно такое, вроде бы, и хорошее, тем не менее, достаточно такое непростое мероприятие.

Сергей Борич, ветеран войны в Афганистане:

Мне просто несказанно повезло оказаться в отряде спецназначения Комитета госбезопасности СССР «Зенит», который провел знаменитую операцию «Шторм-333» по захвату. Самый известный объект был дворец Амина. Уникальная операция, которая сейчас вошла в хрестоматию и всех спецслужб мира.