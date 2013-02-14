Звезда Голливуда Мэтт Дэймон отказался ходить в туалет и принимать душ

Новости США. Американский актёр, продюсер и сценарист Мэтт Дэймон устроил «туалетную забастовку»: он решил прекратить пользоваться домашними удобствами и принимать душ из солидарности с теми, кто лишен такой возможности в неразвитых странах. Протест, по словам знаменитости, продлится до тех пор, пока миллионы людей из бедных стран не будут обеспечены чистой водой.

Мэтт Дэймон, актер, продюсер и сценарист:

Кто знает, что за изобретение спасло больше всего жизней? Это туалет. Но катастрофическая нехватка чистой воды по всему миру просто ужасна. 780 миллионов человек – это в два раза больше населения США – не имеют доступа к чистой воде. 2,5 миллиона не имеют возможности воспользоваться туалетом и обычными средствами гигиены. Мобильные телефоны стали более распространенными, чем туалеты.

Актёр призывает своих коллег и просто неравнодушных людей присоседиться к акции протеста.

Мэтт Дэймон, актер, продюсер и сценарист:

Присоединяйтесь. Скажите «нет» туалету. Скажите «да» чистой воде для всех.



Напомним, ранее известный американский актер Леонардо Ди Каприо заявил, что намерен сделать паузу в кино и заняться охраной окружающей среды. Правда, актёр не уточнил, на какой срок он планирует оставить мировой кинематографа.

Леонардо Ди Каприо, американский актёр:

Я немного изнурен, теперь я возьму длительный перерыв. Я закончил работу в трех фильмах за два года, и я просто измотан. Я желаю улучшить этот мир. Я буду летать вокруг света и делать что-то хорошее для окружающей среды.