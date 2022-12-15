Картины написаны в редкой технике. В Витебске открылась выставка портретов советских актеров

Новости Беларуси. Портреты актеров советского кинематографа представлены на выставке в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 25 работ объединены в экспозицию под названием «Лица ушедшей эпохи».
Новости Беларуси. Портреты актеров советского кинематографа представлены на выставке в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 25 работ объединены в экспозицию под названием «Лица ушедшей эпохи».
Портреты известных и любимых не одним поколением зрителей, выполнены в редкой технике точечной росписи. Рисунок складывается из большого количества точек.
Примечательно, что на всех картинах изображены исключительно лица мужчин. Так художнику было проще отразить настоящую эмоцию. Автор рисует в такой технике уже семь лет. Выставка «Лица ушедшей эпохи» для него четвертый подобный проект.
Михаил Мироненко, художник:
У меня еще куча всяких задумок на них. Но у меня не все получилось нарисовать – все, что успел. Можно было сотни нарисовать людей. Здесь нет предпочтений к кому-то определенному, просто вспоминаешь какого-то актера или фильм. Посмотрел и сразу рисуешь. Все началось с Попанова – это один из моих любимых актеров, плюс последняя роль в фильме «Холодное лето 53-го». Это с него, по факту, и пошло. Именно выставка «Лица ушедшей эпохи».
Выставка дополнена и пятью портретами известных музыкантов в технике масляной живописи. Ценители прекрасного смогут познакомиться с проектом до середины января.
Подписывайтесь на нас в Telegram!