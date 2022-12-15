Картины написаны в редкой технике. В Витебске открылась выставка портретов советских актеров

Примечательно, что на всех картинах изображены исключительно лица мужчин. Так художнику было проще отразить настоящую эмоцию. Автор рисует в такой технике уже семь лет. Выставка «Лица ушедшей эпохи» для него четвертый подобный проект.

Михаил Мироненко, художник:

У меня еще куча всяких задумок на них. Но у меня не все получилось нарисовать – все, что успел. Можно было сотни нарисовать людей. Здесь нет предпочтений к кому-то определенному, просто вспоминаешь какого-то актера или фильм. Посмотрел и сразу рисуешь. Все началось с Попанова – это один из моих любимых актеров, плюс последняя роль в фильме «Холодное лето 53-го». Это с него, по факту, и пошло. Именно выставка «Лица ушедшей эпохи».