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Картины написаны в редкой технике. В Витебске открылась выставка портретов советских актеров

15 декабря 2022 07:23
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Новости Беларуси. Портреты актеров советского кинематографа представлены на выставке в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 25 работ объединены в экспозицию под названием «Лица ушедшей эпохи».  

Картины написаны в редкой технике. В Витебске открылась выставка портретов советских актеров-1

Портреты известных и любимых не одним поколением зрителей, выполнены в редкой технике точечной росписи. Рисунок складывается из большого количества точек.  

Картины написаны в редкой технике. В Витебске открылась выставка портретов советских актеров-4

Примечательно, что на всех картинах изображены исключительно лица мужчин. Так художнику было проще отразить настоящую эмоцию. Автор рисует в такой технике уже семь лет. Выставка «Лица ушедшей эпохи» для него четвертый подобный проект.  

Картины написаны в редкой технике. В Витебске открылась выставка портретов советских актеров-7

Михаил Мироненко, художник:  
У меня еще куча всяких задумок на них. Но у меня не все получилось нарисовать – все, что успел. Можно было сотни нарисовать людей. Здесь нет предпочтений к кому-то определенному, просто вспоминаешь какого-то актера или фильм. Посмотрел и сразу рисуешь. Все началось с Попанова – это один из моих любимых актеров, плюс последняя роль в фильме «Холодное лето 53-го». Это с него, по факту, и пошло. Именно выставка «Лица ушедшей эпохи».  

Картины написаны в редкой технике. В Витебске открылась выставка портретов советских актеров-10

Выставка дополнена и пятью портретами известных музыкантов в технике масляной живописи. Ценители прекрасного смогут познакомиться с проектом до середины января.  

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# Выставка # общество # Михаил Мироненко # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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