В одном из домов в поселке Лесной Минского района смесители бьют током

Новости Беларуси. Жизнь под напряжением. Жители одного из домов в поселке Лесной Минского района не могут принять ванну или помыть посуду без угрозы для собственного здоровья. Уже неделю краны бьются током. Некоторые жильцы просто уезжают из опасного дома, другие же стараются мыться у родственников.

Это не полтергейст поселился на улице Александрова в поселке Лесной. Всем домом здесь ищут электричество, то появляющееся в самых неожиданных местах, то исчезающее.

Маленький Тимур мыл руки, когда случайно дотронулся ухом до металлической кромки в ванне. От тока, который появляется в самых неожиданных местах дома — на смесителях, змеевиках, металлических ручках — страдают больше всего дети.

Мария Матяш:

Купала ребенка — ее ударило. Я не поверила. Взялась сама тоже ударило.

Некоторые жильцы дома просто переехали на время к родственникам. Жить в доме, пропитанном током, они боятся. Напряжение здесь скачет от 10 до 200 вольт.

Мыть руки в этой квартире опасно для жизни. Уже неделю краны здесь бьются током.

Специалисты только разводят руками. Установить причину наэлектризованности пока не может никто. Вторую неделю жители дома №12 по улице Александрова в поселке Лесной живут под напряжением.

Максим Горелов:

Как дальше жить в такой квартире, ни еду приготовить, ни помыться. Постоянно находишься в опасности.

Павел Литвиненок, главный инженер Товарищества собственников «Квартал Зеленый Бор»:

Вызывали электросети:

Они проверили подстанцию, они проверили сопротивление контура, проверили соединение питающих кабелей, заземления. Сделали профилактику оборудования... Нигде ничего нет.

Леонид Буров, доцент физического факультета БГУ:

Если в порядке научного бреда, то слаботочный разряд. Сильноточный — это молния. Скорее всего, где-то есть контакт. С вероятностью 95% могу предположить, что кто-то на ванну вывел нулевку, т.е. землю от стиральной машины.

Уберечься от удара тока жители злополучного дома не могут никак. Единственная рекомендация от представителей товарищества собственников — быть осторожнее. Правда и эта рекомендация в письменном виде появилась лишь спустя четыре дня после жалоб жильцов на разряды тока.

Максим Горелов:

Надо было ждать семь дней, повезет - не повезет, убьет — не убьет, чтобы придти проверить.

Специалисты сейчас обходят каждую квартиру в доме. Но признаются сами: вряд ли эта мера окажется эффективной, ведь ток постоянно «убегает». Но подмогу вызывать пока не собираются. Так что жильцы готовятся к длительной электрической осаде и ездят мыться к родственникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Буквально несколько часов назад специалисты сообщили, что источник проблемы найден. Весь дом страдал от ударов тока из-за одной неправильно повешенной люстры. В Товариществе заверяют: неполадки устранены.