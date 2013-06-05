Можно ли выжить без мусоропровода в подъезде?

Новости Беларуси. Мир отмечает День охраны окружающей среды. В этом году 5 июня посвящено проблемам рационального расходования продовольствия и сокращения еды, которую выбрасывают. Вот здесь каждому по силам внести свой маленький вклад. Нужно только по-хозяйски подойти к тому, что выбрасывать и куда.

Так, привычные нам мусоропроводы в Беларуси вскоре могут исчезнуть - они препятствует раздельному сбору отходов. Таков вердикт Минприроды. Можно ли обойтись без мусоропровода? На этот вопрос утвердительно ответило полмиллиона гомельчан.

Нина Бутякова:

Было так, что мусор позабивается. И никто не чистит. Вонь стоит. А теперь чистота: вынес мусор и вони никакой.

Надежда Гуцева:

Я считаю, что правильно поступили. Чище стало в подъездах, и тараканов нет. Сейчас лучше без мусоропроводов.

Жить по-новому в Гомеле решили ещё в далёком 95-ом году. Одним росчерком пера заварили сразу все мусоропроводы города. Главной причиной была банальная антисанитария. Однако, оказалось: этот шаг стал ещё и первым на пути к цивилизованному раздельному сбору мусора.

Николай Лещун, заместитель директора Гомельского экспериментального сортировочного биомеханического завода бытовых вторресурсов:

Отмена мусоропроводов в нашем городе улучшила санитарное состояние дворовых территорий и дисциплинировало людей переходить на раздельный сбор мусора.

Как результат, именно в Гомеле построили первый в стране сортировочный завод бытовых отходов. И экология, и люди оказались в выигрыше. Кстати, последние сумели извлечь пользу даже из самих закрытых мусоропроводов. Сергей Михайлович развернул в родном подъезде успешный бизнес.

Сергей Можаров, предприниматель:

Я обратил внимание на эти помещения. Обратился в ЖРЭУП с просьбой сдать мне эти площади в аренду для развития мастерской. Мне пошли на встречу.

В Гомеле запросто можно услышать, как родители просят сходить ребёнка в мусоропровод за помидорами или огурцами. Эксперимент оказался не только санитарным, но и языковым. Для большинства гомельчан «мусоропровод» стал синонимом к словам чулан или кладовка. С таким сознанием выросло уже не одно поколение гомельчан.

То есть жить без мусоропровода в его классическом понимании можно и даже нужно. Доказано гомельчанами. Согласиться с выводами эксперимента не хотят разве что только строители. Все восемнадцать лет новостройки сдаются с бесполезной трубой. Что, кстати, отнюдь не удешевляет строительство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.