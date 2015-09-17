В одной из школ Гомельской области создан экспериментальный класс пограничной направленности

Новости Беларуси. В белорусско-украинском приграничье создан экспериментальный класс пограничной направленности. За два года спецпрограммы старшеклассники Новогутской средней школы освоят азы службы, научатся стрелять из огнестрельного оружия, приобретут навыки рукопашного боя. Дважды в неделю с ребятами занимаются боевые офицеры, которые несут службу на южных рубежах нашей страны. На уроке по защите Родины побывал корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

К людям в форме этим школьникам не привыкать. Южные ворота страны – пункт пропуска Новая Гута – всего в километре от школьного порога. К пограничникам здесь относятся, как к соседям.

Школьную форму и туфли на камуфляж и берцы десятиклассник Владислав Левашов сменил не раздумывая.

Владислав Левашов, учащийся класса пограничной направленности Новогутской средней школы:

Я хочу защищать свою Родину. Хочу быть истинным патриотом своей страны.

За две недели занятий школьники успели ознакомиться с жизнью ближайшей пограничной заставы, работой кинологической службы и вплотную подойти к огневой подготовке.

В классе 18 человек, половина из них – девушки. Интерес к границе у них неподдельный. Например, Лена Косьянчик летом поступила в гимназию, но вернулась в школу, чтобы учиться в этом классе.

Елена Косьянчик, учащийся класса пограничной направленности Новогутской средней школы:

Всегда мечтала ощутить, что такое армия. Посмотреть, что там происходит. Вот решила попробовать сама.

Дисциплина, форма, строевая подготовка – всё то, что часто пугает одних молодых людей, оказывается, для других может быть романтичным и притягательным. Пятнадцатилетние школьницы мечтают о службе на границе.

Виктория Репикова, учащийся класса пограничной направленности Новогутской средней школы:

Я хотела идти в военный класс, потому что хочу служить на границе. Мы надеемся, что к нашему выпуску уже в вузе сделают набор для девушек.

Юрий Галушев, заместитель директора Новогутской средней школы:

Когда создавали этот класс, у ребят были проблемы с самосознанием, с самодисциплиной. Сейчас они меняются к лучшему. Осознают более четко свою гражданскую позицию, что они по-настоящему граждане Республики Беларусь.

Андрей Быченко, и.о. начальника отдела Гомельской пограничной группы:

По первым же урокам мы видим, что первый блин не будет комом. Дети с удовольствием, с интересом занимаются, изучают пограничное дело.

Знакомые с военным делом юные жители приграничья даже в случае выбора иной профессии всегда будут надёжной опорой кадровых пограничников. Уже сегодня одно из домашних заданий состоит в том, чтобы вовремя сообщать о подозрительных незнакомцах в родном посёлке.