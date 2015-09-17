Отопительный сезон в Беларуси: все объекты получат паспорта готовности до 1 октября

Новости Беларуси. В Беларуси завершается подготовка к отопительному сезону. В числе лидеров – столичный регион, а так же Гомельская и Брестская области. На 85 процентов готово оборудование котельных и тепловых сетей по всей стране. Обновили службы ЖКХ и автомобильный парк, а так же в полной мере запаслись реагентами. Планируется, что все объекты получат паспорта готовности до 1 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геннадий Акстилович, начальник отдела по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

По получению паспортов готовности на сегодняшний день, как жилищный фонд, который находится на обслуживании нашей организации ЖКХ, так и жилищный фонд, который обслуживается другими ведомственными организациями , в том числе товариществами собственников, – получения паспортов готовности находится на уровне 61 процента.