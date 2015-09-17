Прямой эфир

Отопительный сезон в Беларуси: все объекты получат паспорта готовности до 1 октября

17 сентября 2015 17:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси завершается подготовка к отопительному сезону. В числе лидеров – столичный регион, а так же Гомельская и Брестская области. На 85 процентов готово оборудование котельных  и тепловых сетей по всей стране. Обновили службы ЖКХ и автомобильный парк, а так же в полной мере запаслись реагентами. Планируется, что все объекты получат паспорта готовности до 1 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геннадий Акстилович, начальник отдела по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:
По получению паспортов готовности на сегодняшний день, как жилищный фонд, который находится на обслуживании нашей организации ЖКХ, так и жилищный фонд, который обслуживается другими ведомственными организациями , в том числе товариществами собственников, – получения паспортов готовности находится на уровне 61 процента.

# общество # Отопительный сезон # Геннадий Акстилович

Другие новости рубрики

Все новости
В Столбцах открыты курсы по обучению всех желающих управлению маломерными судами
17 сентября 2015 14:48

В Столбцах открыты курсы по обучению всех желающих управлению маломерными судами

Минчане жалуются на коммунальщиков, которые некачественно и не предупреждая сделали ремонт в подъезде
17 сентября 2015 14:10

Минчане жалуются на коммунальщиков, которые некачественно и не предупреждая сделали ремонт в подъезде

Жалоба на ЖЭС, сотрудники которого незаконно срубили молодую березку
17 сентября 2015 13:48

Жалоба на ЖЭС, сотрудники которого незаконно срубили молодую березку