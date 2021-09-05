Туда едет работать молодёжь, это хороший показатель. Вот почему «Птицефабрика Велятичи» считается перспективным производством

Новости Беларуси. Вузы на этой неделе встречали первокурсников. Так, в Белорусском медуниверситете их полторы тысячи. Не скрывают, это лучшие из лучших. Медицинский профиль в 2021 году был востребован как никогда. Во время вступительной кампании конкурс на некоторые специальности составил более трех человек на место, а проходные баллы приблизились к 400, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Белорусское медобразование – одно из самых востребованных и у иностранных студентов. В вуз приехали учиться из России, Индии, Израиля, Шри-Ланки, Ирана. Один из героев нашего сюжета тоже приехал в Беларусь учиться на переводчика, а остался здесь, чтобы заниматься сельским хозяйством. Анастасия Ярощик-Корниенко о тех, для кого Беларусь стала вторым домом.

Масштабный инвестиционный проект реализует группа иранских предпринимателей «АФТАБ» в Велятичах, в том числе и на базе местной птицефабрики. Проект включает несколько этапов. На выходе будет производственный комплекс, что называется от зерна до готовой продукции.

Араш Хонарджу, директор ОАО «Птицефабрика Велятичи»:

Мы знаем, что Беларусь является центром Европы. Мы понимаем, что имея основу, имея базу в Беларуси, в ближайшей перспективе у нас будут хорошие возможности и потенциал захватывать и евроазиатский рынок, и европейский. Мы знаем, что в Беларуси очень хорошая инвестиционная атмосфера. Сумма наших инвестиций превышает несколько десятков миллионов долларов.

Галина Давидович, заместитель председателя Борисовского райисполкома:

С приходом новых инвесторов, которые пришли 2-3 года назад, это хозяйство зажило новой жизнью.

На окраине деревни построили молочно-товарную ферму. Биогазовая установка призвана обеспечить собственной энергией. На самом комплексе тоже все по последнему слову прогресса. От системы вентилирования, уборки и до раздачи кормов. Буренки (представительницы лучших пород белорусских и немецких) дают по 26 литров молока в день экстра-класса. Кстати, начальник комплекса Алиреза Мураведжи получил образование ветеринара, а это восемь лет обучения в Иране, применил знания у себя на родине, помогал фермерам в ведении хозяйства в России, Узбекистане, Кыргызстане. Теперь изучает фишки белорусских хозяйств и вносит свои изюминки: этакий обоюдный обмен опытом.

Алиреза Мураведжи, начальник молочно-товарного комплекса «АФТАБ»:

Я видел очень много ферм в мире. Инвестор предложил мне приехать сюда. Я приехал и был очень удивлен, что так много условий, оборудования готовы к тому, чтобы вести сельское хозяйство должным образом. С моей точки зрения, это очень хорошее место, чтобы работать и производить молоко по невысокой цене и хорошего качества. А для этого мы сами готовим корма и обеспечиваем сбалансированное питание.

Собственные корма. Развитие растениеводства и получение высоких показателей в полях – еще один компонент бизнес-плана. Уже закупили часть нового оборудования. Завершают реконструкцию сушильного комплекса.

Сергей Матюшенко, главный агроном ОАО «Птицефабрика Велятичи»:

Озимый рапс нас порадовал, дал хорошую урожайность (свыше 30 центнеров) и хорошую прибыль, озимая пшеница и озимый тритикале дали отличный урожай.

«Дожинки» провели с сохранением вековых традиций. Комбайнеров и механизаторов отметили премиями. Местное хозяйство, которому для развития нужны были средства, снова набирает обороты. Молодежь едет в Велятичи работать, а это хороший показатель.

Ангелина Наркевич, ветеринар молочно-товарного комплекса «АФТАБ»:

У меня в 10 километрах отсюда живет бабушка, проезжали мимо, видели, как комплекс строился. Я еще тогда училась и в перспективе хотела попасть сюда после окончания колледжа. По распределению пришла сюда. Главное – предоставить мобильность, зарплату, жилье. Это три главных фактора, чтобы захотеть здесь остаться.

Из Минска, Борисова, Смолевичей автобусы доставляют сотрудников в офис, на ферму, в поля и обратно домой. Планы по развитию грандиозные, рабочие руки здесь нужны.