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Туда едет работать молодёжь, это хороший показатель. Вот почему «Птицефабрика Велятичи» считается перспективным производством

05 сентября 2021 17:47
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Новости Беларуси. Вузы на этой неделе встречали первокурсников. Так, в Белорусском медуниверситете их полторы тысячи. Не скрывают, это лучшие из лучших. Медицинский профиль в 2021 году был востребован как никогда. Во время вступительной кампании конкурс на некоторые специальности составил более трех человек на место, а проходные баллы приблизились к 400, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Белорусское медобразование – одно из самых востребованных и у иностранных студентов. В вуз приехали учиться из России, Индии, Израиля, Шри-Ланки, Ирана. Один из героев нашего сюжета тоже приехал в Беларусь учиться на переводчика, а остался здесь, чтобы заниматься сельским хозяйством.

Анастасия Ярощик-Корниенко о тех, для кого Беларусь стала вторым домом.

Туда едет работать молодёжь, это хороший показатель. Вот почему «Птицефабрика Велятичи» считается перспективным производством-1

Масштабный инвестиционный проект реализует группа иранских предпринимателей «АФТАБ» в Велятичах, в том числе и на базе местной птицефабрики. Проект включает несколько этапов. На выходе будет производственный комплекс, что называется от зерна до готовой продукции.

Туда едет работать молодёжь, это хороший показатель. Вот почему «Птицефабрика Велятичи» считается перспективным производством-4

Араш Хонарджу, директор ОАО «Птицефабрика Велятичи»:
Мы знаем, что Беларусь является центром Европы. Мы понимаем, что имея основу, имея базу в Беларуси, в ближайшей перспективе у нас будут хорошие возможности и потенциал захватывать и евроазиатский рынок, и европейский. Мы знаем, что в Беларуси очень хорошая инвестиционная атмосфера. Сумма наших инвестиций превышает несколько десятков миллионов долларов.

Туда едет работать молодёжь, это хороший показатель. Вот почему «Птицефабрика Велятичи» считается перспективным производством-7

Галина Давидович, заместитель председателя Борисовского райисполкома:
С приходом новых инвесторов, которые пришли 2-3 года назад, это хозяйство зажило новой жизнью.

Туда едет работать молодёжь, это хороший показатель. Вот почему «Птицефабрика Велятичи» считается перспективным производством-10

На окраине деревни построили молочно-товарную ферму. Биогазовая установка призвана обеспечить собственной энергией. На самом комплексе тоже все по последнему слову прогресса. От системы вентилирования, уборки и до раздачи кормов. Буренки (представительницы лучших пород белорусских и немецких) дают по 26 литров молока в день экстра-класса. Кстати, начальник комплекса Алиреза Мураведжи получил образование ветеринара, а это восемь лет обучения в Иране, применил знания у себя на родине, помогал фермерам в ведении хозяйства в России, Узбекистане, Кыргызстане. Теперь изучает фишки белорусских хозяйств и вносит свои изюминки: этакий обоюдный обмен опытом.

Туда едет работать молодёжь, это хороший показатель. Вот почему «Птицефабрика Велятичи» считается перспективным производством-13

Алиреза Мураведжи, начальник молочно-товарного комплекса «АФТАБ»:
Я видел очень много ферм в мире. Инвестор предложил мне приехать сюда. Я приехал и был очень удивлен, что так много условий, оборудования готовы к тому, чтобы вести сельское хозяйство должным образом. С моей точки зрения, это очень хорошее место, чтобы работать и производить молоко по невысокой цене и хорошего качества. А для этого мы сами готовим корма и обеспечиваем сбалансированное питание.

Туда едет работать молодёжь, это хороший показатель. Вот почему «Птицефабрика Велятичи» считается перспективным производством-16

Собственные корма. Развитие растениеводства и получение высоких показателей в полях – еще один компонент бизнес-плана. Уже закупили часть нового оборудования. Завершают реконструкцию сушильного комплекса.

Туда едет работать молодёжь, это хороший показатель. Вот почему «Птицефабрика Велятичи» считается перспективным производством-19

Сергей Матюшенко, главный агроном ОАО «Птицефабрика Велятичи»:
Озимый рапс нас порадовал, дал хорошую урожайность (свыше 30 центнеров) и хорошую прибыль, озимая пшеница и озимый тритикале дали отличный урожай.

Туда едет работать молодёжь, это хороший показатель. Вот почему «Птицефабрика Велятичи» считается перспективным производством-22

«Дожинки» провели с сохранением вековых традиций. Комбайнеров и механизаторов отметили премиями. Местное хозяйство, которому для развития нужны были средства, снова набирает обороты. Молодежь едет в Велятичи работать, а это хороший показатель. 

Туда едет работать молодёжь, это хороший показатель. Вот почему «Птицефабрика Велятичи» считается перспективным производством-25

Ангелина Наркевич, ветеринар молочно-товарного комплекса «АФТАБ»:
У меня в 10 километрах отсюда живет бабушка, проезжали мимо, видели, как комплекс строился. Я еще тогда училась и в перспективе хотела попасть сюда после окончания колледжа. По распределению пришла сюда. Главное – предоставить мобильность, зарплату, жилье. Это три главных фактора, чтобы захотеть здесь остаться.

Туда едет работать молодёжь, это хороший показатель. Вот почему «Птицефабрика Велятичи» считается перспективным производством-28

Из Минска, Борисова, Смолевичей автобусы доставляют сотрудников в офис, на ферму, в поля и обратно домой. Планы по развитию грандиозные, рабочие руки здесь нужны.

Туда едет работать молодёжь, это хороший показатель. Вот почему «Птицефабрика Велятичи» считается перспективным производством-31

Светлана Музыкант, бухгалтер ОАО «Птицефабрика Велятичи»:
Новое оборудование, хороший ремонт, столовая, премии, выплаты к праздникам, хороший коллектив. Неплохие условия труда, в том числе социальные выплаты, сама оплата труда. Я считаю, достойная зарплата (сопоставима с Борисовом, у специалистов – с Минском), чтобы привлечь на работу.

Уже в 2022 году намерены запустить и птицефабрику. А значит, вскоре белорусы попробуют новый вкусный продукт из Велятичей.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Араш Хонарджу # Галина Давидович # Алиреза Мураведжи # Сергей Матюшенко # Ангелина Наркевич # Светлана Музыкант # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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