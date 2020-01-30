«В нём есть печка, магнитола». Трактор своими руками сделал мастер из Щучинского района

Новости Беларуси. Необычный транспорт уже который день удивляет жителей агрогородка Василишки Щучинского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его автор на пенсии решил воплотить свою давнюю мечту – сделать трактор собственными руками. На реализацию ушел год и детали от десятка автомобилей. В результате самоделка от местного Кулибина с легкостью составит конкуренцию заводским машинам. В этом убедилась Галина Буро.

В нем есть печка, магнитола, освещение кабины, стеклоочиститель. Заводим, да? Это настоящий микс технической и творческой мысли. Ходовая часть от «Нивы», двигатель от «жигулей», лобовое стекло из багажника «Москвича». А капот и вовсе вырезан из старого холодильника. Теперь, кстати, удобно открывать за ручку. Леонард Бердовский признается: особенно повозиться пришлось с кабиной, где приспособил двери от старого трактора Т-40.

Правая дверка, она маленькая, через нее не ходит тракторист. Она вообще сюда не подходила. У меня были две левые. И вот самое сложное было из этой левой сделать правую. Детали искал по магазинам и автобарахолкам, даже в пункте сдачи металлолома. Кое-что уже было в гараже, несли ему запчасти и соседи – тоже прониклись идеей трактора мечты.

Леонард Бердовский, житель агрогородка Василишки:

Во-первых, в интернете посмотрел. Хотя в интернете я не находил, что бы мне понравилось, вот честное слово. Тяга у меня давно была к технике. Вам такое еще скажу: я в школьные годы на велосипед руль такой поставил. Все смотрели, интересно. В школу приеду, даже «дай подъехать» просили.

Золотые руки плюс год работы, и вот он, «Комби 4х4» – так Леонард назвал свой тракторомобиль. Покрасил в любимые цвета, получилось очень патриотично. Супругу пригласил первой оценить новый семейный транспорт.

Тереса Бердовская, жительница агрогородка Василишки:

Он и ночью просыпался, натхненне находило, шел, что-то делал. Я говорю: совсем с ума сошел. Я-то верила, что он сделает, потому что он любит технику. Сколько у нас этих машин разных было, он все начинал с нуля, у него каждая мелочь вся была сделана аккуратно.

Галина Буро, корреспондент:

Чтобы трактор стал функциональнее, мастер изготовил под него прицеп. Здесь тоже детали от разных автомобилей. А кузов, вы не поверите, из бывших электрических шкафов. Самодельный трактор – незаменимая вещь в хозяйстве. К тому же удобнее, чем мотоблок. Как шутит мастер, сделал железного коня, чтобы не ходить в поле за конем.

В планах у меня три агрегата, это точно. Вот первый, который делаю – это окучник. За зиму надо успеть изготовить культиватор и плуги, заготовки под них уже сделал. И зарегистрировать самодельный транспорт по всем правилам.

Леонард Бердовский:

Мне приятно, что эта моя техника, что поехала. Я ждал этого момента, конечно. Радостно перед детьми, внуками, вот приедут. Ради них даже это все делалось тоже.

Он уже начал делать еще один трактор, только в размере поменьше, также хочет купить и отреставрировать «Запорожец» ЗАЗ-965 – такая мечта. А в самых ближайших планах – испытать в деле нового железного друга.