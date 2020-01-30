Что будет с транспортной отраслью Беларуси в 2020? Минтранс поделился планами

Новости Беларуси. Реконструкция трассы М7 начнется летом. Это один из самых масштабных проектов в дорожной отрасли в 2020 году. На время ремонта автомагистраль будут частично закрывать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 30 января в Минтрансе поделились планами на этот год.

Так, будут завершены работы на участке дороги от Кургана Славы до Смолевичей. Что касается проекта реконструкции «Олимпийки», то сейчас идет анализ затрат и перспектив. Перемены ждут и Национальный аэропорт. К 1 сентября будет подготовлен проект для запуска нового аэроэкспресса. В ближайшем будущем в воздушной гавани также приступят к строительству нового терминала.

Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:

В части авиации – это завершить реконструкцию аэродрома Орша в первую очередь и приступить к реконструкции первой взлетно-посадочной полосы. Также мы в этом году планируем утвердить концепцию развития Национального аэропорта в ближайшее время, где должны определиться с терминалом – каким он должен быть. Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:

Есть много возможностей для развития нашей водной отрасли. Мы подготовили ряд мероприятий, которые должны уже в этом году дать результат. То же самое касается вопросов работы с автомобильными перевозчиками. Да, были в этом году определенные проблемы по улучшению дозволов и разрешений. Мы видим, как можно решать эти вопросы. Ведутся переговоры.