5 тысяч значков с изображением Ленина собрал коллекционер из Витебска

Новости Беларуси. 5 тысяч значков с изображением Ленина. Уникальную коллекцию, которую автор собирал 35 лет, представили в Витебске. В экспозиции – только редкие экземпляры, которые нельзя было купить в киосках или магазинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Открытие выставки приурочили к 100-летию Октябрьской революции. Раньше хотя бы один такой значок был в каждой семье. Сегодня – это достояние музея, предмет гордости коллекционера и восторга посетителей.

Анастасия Руденок, научный сотрудник Музея истории частного коллекционирования:

Обязательными атрибутами на столе каждого коллекционера, конечно же, должна быть лупа, чтобы увидеть какие-то мелкие детали на тех же значках или монетах. Коллекция из 5 тысяч значков с изображением Ленина в Музей истории частного коллекционирования попала благодаря Анатолию Шельцину. Это 36 папок по 5-6 листов каждая – именно в таком виде они и представлены.

Анастасия Руденок:

Люди собирали значки с Лениным. Точнее, в местах, где бывал Ленин. Например, можно увидеть здесь и Лондон, Берлин, Краков, Брюссель. Здесь наградные знаки передовикам и ударникам производства, ордена Ленина предприятиям, городам и областям и союзным республикам. Блоки ВЛКСМ и КПСС. И, конечно, наборы портретов всей семьи Ульяновых.

Снежана Мокроусова, старший научный сотрудник Музея истории частного коллекционирования:

Когда Анатолий Шельцин жил в Витебске, однажды к нему ночью заглянул его друг. Что послужило поводом к такому поступку? Друг путешествовал с Дальнего Востока в Петербург. Но тут ему пришла в голову мысль посмотреть знаменитую коллекцию Анатолия Шельцина, коллекцию значков, посвященных Владимиру Ильичу Ленину. Коллекцию собирали 35 лет. Ее представляли на многих конференциях, 20 лет она хранится в областном краеведческом музее, а в преддверии 100-летия Октябрьской революции ее показали зрителю.