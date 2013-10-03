В Новополоцке возобновили подачу тепла и горячей воды

Новости Беларуси. Подачу тепла и горячей воды в Новополоцке полностью возобновили. Накануне на городской ТЭЦ произошел сбой автоматики, что привело к отключению всех котлов. Жителей города своевременно оповестили о ситуации, и никаких дополнительных проблем не возникло. В течение дня неполадки были устранены.

Сейчас на предприятии создана специальная комиссия, которая даст оценку ситуации и определит причины сбоя в автоматической системе городской ТЭЦ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Кулага, заместитель директора Новополоцкой ТЭЦ:

На Новополоцкой ТЭЦ были отключены два котлоагрегата, которые обеспечивали подачу тепла на город. К концу дня один из агрегатов был введен в работу и была обеспечена подача тепла. На настоящий момент у нас в городе тепло есть. Проводится работа по наладке систем отопления.