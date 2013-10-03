Прямой эфир

В Новополоцке возобновили подачу тепла и горячей воды

03 октября 2013 18:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Подачу тепла и горячей воды в Новополоцке полностью возобновили. Накануне на городской ТЭЦ произошел сбой автоматики, что привело к отключению всех котлов. Жителей города своевременно оповестили о ситуации, и никаких дополнительных проблем не возникло. В течение дня неполадки  были устранены.

Сейчас на предприятии создана специальная комиссия, которая даст оценку ситуации и определит причины сбоя в автоматической системе городской ТЭЦ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Кулага, заместитель директора Новополоцкой ТЭЦ:
На Новополоцкой ТЭЦ были отключены два котлоагрегата, которые обеспечивали подачу тепла на город. К концу дня один из агрегатов был введен в работу и была обеспечена подача тепла. На настоящий момент у нас в городе тепло есть. Проводится работа по наладке систем отопления.

# общество # Отопительный сезон # Вадим Кулага

Другие новости рубрики

Все новости
Интернациональная семья: белоруска и казах - журналисты, которые познакомились в рабочей командировке
03 октября 2013 17:51

Интернациональная семья: белоруска и казах - журналисты, которые познакомились в рабочей командировке

Первомайское РУВД Минска просит содействия в установлении личности подозреваемого в педофилии
02 октября 2013 18:09

Первомайское РУВД Минска просит содействия в установлении личности подозреваемого в педофилии

Отопление в домах Беларуси планируют полностью включить до конца недели
02 октября 2013 10:08

Отопление в домах Беларуси планируют полностью включить до конца недели