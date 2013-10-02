Первомайское РУВД Минска просит содействия в установлении личности подозреваемого в педофилии

Новости Беларуси. В Минске ищут мужчину, подозреваемого в развратных действиях в отношении детей. Имя и фамилия злоумышленника не известны, но у правоохранителей появилось его изображение. В частности это фотографии с камер наблюдения магазина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчину видели в районе улицы Калиновского в компании трех девочек 8 и 9 лет. Детям удалось сбежать.

Просьба ко всем, кто возможно узнал мужчину на фото, или располагает информацией о его местонахождении срочно сообщить в милицию.

Евгений Сачек, сотрудник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:

Сотрудниками Первомайского РУВД устанавливается личность молодого человека, который подозревается в совершении развратных действий в отношении малолетних девочек. В настоящее время мы можем говорить, что таких действий было несколько. Последний раз данного молодого человека видели в районе улиц Калиновского и Славинского. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было установлено фотоизображение этого человека. Потерпевшие узнали в нем своего обидчика. В настоящее время сотрудники милиции устанавливают личность этого молодого человека. В связи с этим просят всех, кто может помочь установить его личность, сообщить о себе в дежурную часть Первомайского РУВД. Конфиденциальность гарантирована.